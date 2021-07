Tirschenreuth: Betrug mit gefälschten Mahnschreiben

Wenn eine Mahnung in den Briefkasten flattert, bekommen wir es erstmal mit der Angst zu tun. Oft lohnt es sich aber, genauer hinzuschauen. In Tirschenreuth haben zwei Personen jetzt nämlich gefälschte Mahnschreiben erhalten. Eine Inkassofirma aus Köln forderte 300 Euro aus einem angeblichen Gewinnspiel. Sollten die Empfänger das Geld nicht auf ein griechisches Konto überweisen, würden ihre Konten gesperrt, hieß es im Schreiben. Die Empfänger wurden stutzig, weil die Mahnung mehrere Schreibfehler enthielt. Der Polizei war diese Betrugsmasche schon bekannt. Es gibt bereits ein Sammelverfahren bei einer Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg.