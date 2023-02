Tipps zum Heizkosten sparen –Energiepreisbremse optimal nutzen

Dass wir in einer Energiekrise stecken, ist inzwischen überall angekommen. Langfristig müssen wir also den Umbau unserer Energieversorgung massiv vorantreiben. Kurzfristig ist vor allem Energiesparen das Gebot der Stunde. Anton Adelwarth von den Lechwerken hat konkrete Tipps: „Viele Menschen heizen falsch, wenn sie tagsüber nicht zu Hause sind. Zum Beispiel heizen 21 Prozent unverändert weiter, obwohl wir in vielen Räumen gar nicht die volle Temperatur benötigen. Wenn man die Temperatur nur um ein Grad niedriger stellt, kann das schon eine Einsparung von 6 Prozent über die ganze Heizperiode hinweg bedeuten.“