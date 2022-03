Tipps zum Energiesparen: Online-Vorträge im Vogtlandkreis

Gerade in diesen Zeiten ist Energieeffizienz ein großes Thema. Anlässlich des internationalen Tages des Energiesparens, der morgen stattfindet, bietet die Verbraucherzentrale Sachsen im Vogtlandkreis Online-Vorträge an. Dabei geht es um Wärmedämmungen, Heiztechniken und energetische Sanierungen. Einen Link zur Anmeldung findet ihr auf euroherz.de.

Der Vogtlandkreis selbst nimmt seit einigen Jahren am Landesprojekt „Kommunales Energiemanagement“ teil. Dabei finden regelmäßige Zählermessungen statt. Der Energieverbrauch soll optimiert werden, zum Beispiel, indem die Heizzeiten angepasst oder Beleuchtungsanlagen ausgetauscht werden.

Außerdem gibt es in Plauen an mehreren öffentlichen Gebäuden Solaranlagen auf den Dächern und Schülerprojekte, die den Kindern beibringen, sorgsam mit Energie und Natur umzugehen.

https://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/energiesparen-2022