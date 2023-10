Tipps und Termine: Blutspende in der Erkältungszeit

Die Erkältungszeit stellt auch den Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes vor Herausforderungen. Die Versorgung mit Blutpräparaten ist aktuell noch stabil und das soll auch so bleiben, heißt es in einer Mitteilung. Der BRK-Blutspendedienst erklärt darin auch, wie lange ihr nach einer Krankheit warten müsst, bis ihr wieder Blut spenden könnt: Nach einer Erkältung ohne Fieber könnt ihr eine Woche nach Abklingen der Symptome wieder spenden. Nach Infekten mit Fieber und stärkeren Beschwerden müsst ihr vier Wochen warten. Wer sich gesund und fit fühlt, hat heute in Naila die Möglichkeit, Blut zu spenden. Das geht zwischen 16 und 20 Uhr im Gymnasium.