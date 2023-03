Tipps für Küche und Haushalt: Seniorenbeauftragte im Vogtlandkreis sucht einfache Kniffe

Von Oma oder Mama konnten wir uns schon so einige hilfreiche Tipps holen, sei es beim Kochen oder beim Putzen. Solches Wissen sucht nun auch die Seniorenbeauftragte des Vogtlandkreises, Dagmar Nauruhn, im Rahmen eines Ideenwettbewerbs.

Die Senioren im Vogtlandkreis sind daher am 17. März ins Landratsamt in Plauen eingeladen. Dort können sie zwischen 10 und 12 Uhr erschwingliche Lösungen für Küche und Haushalt präsentieren und ihren Erfahrungsschatz teilen. Wer nicht teilnehmen kann, kann sich auch direkt an die Seniorenbeauftragte wenden.

Rückmeldungen und etwaige Ideen von Personen, die nicht teilnehmen können aber ihr Wissen gern weitergeben möchten, bitte an die Seniorenbeauftragte Dagmar Nauruhn unter nauruhn.dagmar@vogtlandkreis.de oder telefonisch unter 03741 300 3399.