Tipps für den Sommerreifen Kauf

Ein häufiges Ersetzen der Reifen führt also im Schnitt zu mehr Kosten, mehr Kraftstoffverbrauch und zu mehr Umweltbelastungen. Je länger ein Reifen also gefahren werden kann, desto besser! Bei der Auswahl helfen Reifentests in einschlägigen Automagazinen. „Aus den Testergebnissen wird nämlich schnell ersichtlich, wer auch in kritischen Fahrsituationen besonders gut abschneidet“, weiß Theres Gosztonyi. „Und dann kann man die Qualitätsunterschiede natürlich auch anhand des EU-Reifenlabel-Aufklebers gut erkennen.“