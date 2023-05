Timmo Hardung neuer Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt

Timmo Hardung wird neuer Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt. Der 33-Jährige, seit Juli 2021 Leiter der Lizenzspielerabteilung beim Fußball-Bundesligisten, tritt seinen neuen Posten am 1. Juli an. Seit dem Abgang von Bruno Hübner 2021 war die Stelle unbesetzt.

Hardung galt lange als enger Vertrauter von Julian Nagelsmann und arbeitete mit dem Starcoach als Teammanager bei der TSG 1899 Hoffenheim und als Lizenzspielchef bei RB Leipzig zusammen. In Frankfurt ist er Sportvorstand Markus Krösche unterstellt. «Timmo Hardung hat in den letzten Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen und verfügt darüber hinaus über ein breites Netzwerk im nationalen und internationalen Fußball», sagte Krösche in einer Presseerklärung.

Die Leitung der Lizenzspielerabteilung übernimmt der bisherige Teammanager Christoph Preuß. BWL-Absolvent Hardung, Inhaber der UEFA-B-Lizenz, hat auch schon im Nachwuchsbereich gearbeitet. Im vergangenen Jahr schloss er den Lehrgang Management im Profifußball des Deutschen Fußball-Bunds und Deutscher Fußball Liga ab.