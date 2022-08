Die Rekordstarter des TSV 1860 München richten sich in der 3. Fußball-Liga auf zunehmenden Widerstand der Gegner ein. (…)

Köllner warnt seine Rekordstarter: «Jeder will uns schlagen»

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Der TSV 1860 München untermauert in einem turbulenten Spiel seine Position als Aufstiegsaspirant und (…)

Rekord nach Kartenfestival: 1860 München in Bierzeltlaune

Der TSV 1860 München hat seine Position als Aufstiegsaspirant mit der Einstellung des Startrekordes in der 3. Fußball-Liga (…)

«Bockstarke» Sechziger feiern Skenderovic und Startrekord

Viertes Spiel, vierter Sieg - der TSV 1860 München startet in der 3. Liga so gut wie zuletzt vor 51 Jahren in eine Fußball-Saison. Beim (…)