Tierwohl-Kampagne: Bauernverbände protestieren vor Discounter

Vielleicht wart ihr gestern einkaufen und habt euch gefragt, was die Traktoren vor der Aldi-Filiale machen. Die Antwort: Landwirte haben gegen die Tierwohl-Kampagne des Discounters protestiert. Aldi wolle sich laut teurer Werbeanzeigen für bessere Haltungsformen einsetzen, jedoch gleichzeitig weiterhin Niedrigpreise für landwirtschaftliche Produkte bezahlen. Höhere Standards in der Tierhaltung würden die Bauern deutlich mehr kosten. Dafür müsse es einen entsprechenden Ausgleich geben, finden die Bauernverbände im Freistaat. In allen Kreisverbänden finden in den kommenden Tagen Aktionen vor ALDI-Filialen und anderen Supermärkten statt. Gestern standen Landwirte in Hof. Bauernpräsident Wolfgang Heidl hat seinem Unmut auch in einem offenen Brief an das Unternehmen Luft gemacht. Wenn der Discounter in Zukunft auf Produkte aus niedrigeren Haltungsformen verzichte, würde er vor allem kleinere Betriebe aus dem Markt drängen.