Tierschutz und Mobilitätswende: Infostand der ÖDP zur Kirchweih Bad Steben

Mehr Tierschutz, eine sichere Infrastruktur für Radfahrer und bessere Verbindungen im ÖPNV. Zu all diesen Themen hat der ÖDP-Kreisverband Hof-Wunsiedel bereits Petitionen gestartet. Eine Forderung ist zum Beispiel eine stündliche Zugverbindung von Hof nach Bad Steben. Außerdem unterstützt die ÖDP den Radentscheid Bayern und macht sich für die Reaktivierung der Höllentalbahn stark. Auch eine Petition zum Schutz von Wild-, Nutz- und Haustieren hat der ÖPD-Kreisverband auf den Weg gebracht. Am Montag ist der Kreisverband mit einem Infostand bei der Kirchweih in Bad Steben dabei. Dort gibt’s die Möglichkeit, die Petitionen vor Ort zu unterschreiben. Eine Unterschrift ist aber auch immer online möglich, teilt der Kreisverband mit.