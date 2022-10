Tierrettung in Hof: Bauhof, Fundamt und Zoo fangen Ziegenböcke ein

Skurriler Einsatz in Hof – Mitarbeiter des Bauhofs, des Fundamts und des Hofer Zoos sind am Nachmittag ausgerückt, um eine Gruppe Ziegen einzufangen. Wie der Zoo Hof in einer aktuellen Meldung schreibt, sind die vier Böcke auf einem verwahrlosten Gelände Mitten in Hof sichergestellt worden. Die Tiere hätten keinen gesunden Eindruck gemacht und der Halter sei nicht bekannt gewesen, heißt es. Mitarbeiter des Bauhofs haben versucht, die Tiere mit Bauzäunen zusammenzuhalten. Einer der Böcke ist allerdings daraus ausgebrochen. Um ihn einzufangen haben sich der Bauhof und das Fundamt schließlich Hilfe vom Zoo Hof geholt. Mit zwei Betäubungspfeilen konnte der Zooleiter das Tier ruhigstellen. Alle vier Böcke sind nun vorübergehend bei einem Landwirt untergebracht.