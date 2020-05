Tierquälerei: Tschechische Polizei ermittelt gegen Mann aus dem Kreis Tirschenreuth

Tierkadaver, ein Schafskelett und abgemagerte Hunde. Das Internet-Video von einem Bauernhof im tschechischen Slapany könnte aus einem Horrorfilm sein, es ist aber Realität. Die Polizei und Tierärzte haben das Gelände nach einem anonymen Hinweis vergangene Woche durchsucht. Wie Oberpfalz-Medien erfahren haben will, soll dort ein Mann aus dem östlichen Landkreis Tirschenreuth Kangal-Hunde gezüchtet haben – unter verheerenden Umständen. Die tschechische Polizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Halter wegen Tierquälerei. Auch in der Oberpfalz ist er deswegen schon aufgefallen. Die etwa 90 Hunde und Schafe kamen in Pflegeeinrichtungen und Tierheime.