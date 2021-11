Tierquälerei: Tierheime im Landkreis Hof nehmen verwahrloste Hunde auf

Hunde sind nicht nur treue Begleiter und putzige Haustiere, sondern brauchen auch viel Zuneigung.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen haben das einige aber nicht bekommen. Wie das dortige Landratsamt mitteilt, hat es 66 verwahrloste Hunde aus einem Wohnhaus gerettet. Als die Besitzerin ins Krankenhaus musste, sind dem Veterinäramt bei einer Kontrolle die unhygienischen Zustände aufgefallen. Die 66 Hunde kamen daraufhin in Tierheimen unter. Auch die Tierheime in Hof und Pfaffengrün haben einige von ihnen aufgenommen.