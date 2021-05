Tierquäler schießt auf Katze

Aiterhofen (dpa/lby) – Die Polizei sucht in Niederbayern einen Tierquäler, der eine Katze angeschossen hat. Die aus Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) stammende Besitzerin hatte ihre Katze zu einem Tierarzt gebracht, als es dem Vierbeiner schlecht ging. Der Veterinär stellte fest, dass das Tier mit einem Luftgewehr angeschossen worden war. Wie die Polizei am Montag berichtete, war die Katze bereits am 22. Mai von dem Schuss getroffen worden. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.

