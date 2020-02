Tiergarten und Friedhöfe in Nürnberg geschlossen

Nürnberg (dpa/lby) – Der Nürnberger Tiergarten bleibt wegen Orkantief «Sabine» am Montag geschlossen. Auch die für den Tag geplanten Beerdigungen auf den Friedhöfen hat die Stadt abgesagt. Wegen des Sturms könnten nach Angaben der Behörde Bäume umstürzen und Äste herabfallen, so dass Besucherinnen und Besucher im Tiergarten in Gefahr sind. Auf den städtischen Friedhöfen sind deshalb am Montag nur Einäscherungsfeiern im Krematorium möglich. Auch die kirchlichen Friedhöfe haben der Stadt zufolge geschlossen. Am Dienstag sollen so viele Beisetzungen wie möglich nachgeholt werden.