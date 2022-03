Tiere aus der Ukraine: Tierheime der Region treffen Vorbereitungen

Immer mehr Menschen flüchten vor dem Krieg aus der Ukraine – auch zu uns in die Euroherz Region. Dabei müssen sie fast alles, was ihnen lieb geworden ist, zurücklassen. Auch Haustiere finden in den Flüchtlings-Transporten häufig keinen Platz und müssen in der Ukraine bleiben. Tierschutzorganisationen retten die Tiere und bringen sie gesammelt aus dem Kriegsgebiet heraus. Auch die Tierheime in der Euroherz-Region bereiten sich auf die Transporte vor, sagt Tanja Bujak vom Tierheim Erlalohe:

Außerdem werden Tiere erwartet, die in den Notunterkünften nicht gestattet sind. Sie sollen solange im Tierheim einen Platz finden, bis sie wieder zu ihren Besitzern zurück dürfen.

Im Tierheim Pfaffengrün werden am Wochenende bereits drei Hunde und 25 Katzen aus der Ukraine erwartet. Wie viele Tiere in den kommenden Wochen noch den Weg in die Tierheime der Region finden, ist bisher noch nicht absehbar.