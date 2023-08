Tieffliegender Hubschrauber: Wunsiedler Marmor wird untersucht

Ein paar mal hat es in diesem Sommer schon gewittert in der Region, generell bleiben wir aber weitestgehend davon verschont. Dieses (…)

Blitzatlas 2022: In Hof blitzt es mit am seltensten

Erkrankung nach Corona-Impfung: Gericht will Gutachten

Unter „bewegtes Lesen“ können sich die meisten wahrscheinlich erstmal nichts vorstellen. Was das genau ist, erfahrt ihr am (…)

„Bewegtes Lesen“: Sommerferienprogramm in der Vogtlandbibliothek Plauen

An den Hofer Saaleauen laufen die Abbauarbeiten, nachdem ihr drei Tage lang auf dem Saaleauenfest gefeiert habt – präsentiert von (…)

So viel wie noch nie: 10 000 Besucher bei Hofer Saaleauenfest

Flughafen Hof-Plauen: Erste Landung eines A400M am Nachmittag

Wundert euch nicht, wenn’s am Nachmittag laut wird am Himmel über Hof. Am Flughafen Hof-Plauen wird erstmals ein Airbus A400M (…)