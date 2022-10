Thore Schölermann zum Leben mit Baby: Pizza gehört dazu

Zuhause bei Thore Schölermann (38) und Ehefrau Jana (35) bleibt nach der Geburt ihrer Tochter manchmal wenig Zeit zum Kochen – dann bestellt sich das Moderatoren-Paar auch mal eine Pizza. «Man nimmt sich natürlich vor, viel gesünder zu leben, aber die Realität sieht oft anders aus», sagte der Moderator am Samstagabend bei der McDonald’s Benefiz Gala in München. Derzeit genieße das Paar, es sich daheim gemütlich zu machen und beim Essen nicht zu verzichten. «Wenn wir happy sind, ist das Kind happy. Und dazu gehört auch abends mal eine Pizza, die wir bestellen, damit wir nicht in Kochstress verfallen», sagte Schölermann.

Mit der McDonald’s Benefiz Gala wird nach Angaben des Veranstalters die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung unterstützt, die sich für schwer kranke Kinder und ihre Familien engagiert.