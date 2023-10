«This Is Us»-Star Milo Ventimiglia hat geheiratet

Der aus der US-Serie «This Is Us» bekannte Schauspieler Milo Ventimiglia (46) hat heimlich geheiratet. Der gebürtige Kalifornier habe seiner Freundin, Model Jarah Mariano (38), das Jawort gegeben, berichtete die Zeitschrift «People» am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf einen Sprecher des Schauspielers.

Der Hochzeitstermin wurde allerdings nicht bekannt. Laut «Us Weekly» fand die Feier im kleinen Familien- und Freundeskreis in diesem Jahr statt. Ventimiglia spricht nur selten öffentlich über sein Privatleben.

In der preisgekrönten TV-Serie «This Is Us – Das ist Leben» über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielte Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson. Mandy Moore schlüpfte in die Rolle der Ehefrau. Im vorigen Jahr wurde Ventimiglia auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette gefeiert. Die Zeremonie hing zeitlich mit der Fernsehpremiere der sechsten Staffel der Drama-Serie zusammen.

Ventimiglia feierte vor über 20 Jahren in «Gilmore Girls» seinen Durchbruch als Serien-Star. Er spielte auch in Filmen wie «Rocky Balboa», «Grace of Monaco» und «Creed II» mit.