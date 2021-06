Thiersheim: Auto-Gottesdienst gedenkt Opfern und Einsatzkräften

Morgen findet auf dem Gelände des Autohofes in Thiersheim ein Auto-Gottesdienst statt. Hintergrund ist die Brandkatastrophe in Thiersheim, bei der am 30. April zwei Frauen ums Leben gekommen sind. Innerhalb von zwei Tagen haben zudem neun Personen ihr Zuhause verloren. Bei dem Gottesdienst soll nicht nur den betroffenen Familien gedacht werden. Er bietet außerdem die Möglichkeit, sich bei den zahlreichen Einsatzkräften zu bedanken. Durch die ungezwungene Atmosphäre hoffen die Organisatoren auf zahlreiche Teilnehmer. Los geht es am morgen früh halb 10.