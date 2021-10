Thierbach: Spaziergänger überfahren

Im Bad Stebener Ortsteil Thierbach hat ein Autofahrer am Samstagabend einen Fußgänger überfahren. Der 73-Jährige ging an der Staatsstraße Richtung Marxgrün entlang, als ein 78-jähriger Autofahrer ihn erfasste. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Fußgänger mehrere Meter von der Fahrbahn in einen angrenzenden Garten, schreibt die Polizei. Trotz Reanimationsversuchen erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Wieso der Autofahrer den Mann erfasst hat, ist unklar. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden gesperrt.