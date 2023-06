Thielemann spielt Konzerte mit BR-Symphonieorchester

Dirigent Christian Thielemann wird am 30. Juni erstmals das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BR) in großer Besetzung bei einem Konzert leiten. Sein Debüt sei eigentlich schon im April 2021 geplant gewesen, teilte der BR am Montag mit. Stattdessen sei er damals mit kleineren Besetzungen aufgetreten – und ohne Publikum vor Ort.

Bei vier Konzerten in München, Bamberg und Bad Kissingen sollen die großen Auftritte mit Anton Bruckners Fünfter Symphonie nun nachgeholt werden. Das Auftaktkonzert am Freitag soll im Radiosender «BR Klassik» live übertragen werden.

Thielemann leitet als Chefdirigent seit 2012 die Sächsische Staatskapelle Dresden, wird sich im Juli 2024 allerdings von dort verabschieden. Nach der Rücktrittsankündigung von Daniel Barenboim wurde der 64-Jährige zuletzt als möglicher Nachfolger für die Position des Generalmusikdirektors der Staatsoper Unter den Linden in Berlin gehandelt.