‚Thermenlinie‘: Neue Busverbindung in der Region

Die Fahrrad- und Freizeitbusse sind schon vor einigen Wochen in die Saison gestartet. Der Landkreis Wunsiedel hat jetzt aber noch eine neue Verbindung eingeführt und zwar die sogenannte „Thermenlinie“. Sie führt von Gefrees nach Adorf im Vogtland. Die neue Linie erweitert das Netz um Verbindungen nach Tschechien und Sachsen. Sie schließt aber auch das nördliche Fichtelgebirge mit ein. Der Bus bringt euch zum Beispiel zum Weißenstädter See oder zur dortigen Therme. Er hält aber auch in Spielberg, damit ihr zum neu gestalteten Kornberg-Areal kommt.