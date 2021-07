Theresiensommer am Stein: Veranstaltungsreihe für Groß und Klein

Es wird bunt, musikalisch und kreativ am Theresienstein in Hof. Der Bürgerpark lädt zum „Theresiensommer am Stein“ ein. Dabei erwarten euch verschiedenste Konzerte und Aktivitäten. Heute geht’s mit einem Konzert des Duos Stiehler und Lucaciu los. Morgen spielen das Duo Goller & Götz ein Promenadenkonzert. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt – der Biergarten ist geöffnet. Highlight des Theresiensommers ist der Neugier-Express, der im Rahmen der „Jungen Erlebniswochen“ vom 21. bis 22. August am Milchhaisla im Bürgerpark hält. Dort können Kinder verschiedene Experimente ausprobieren und entdecken. Zum Programm kommt ihr hier.