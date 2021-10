Thementag: Spalten die Corona-Maßnahmen die Gesellschaft?

Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Menschen, die für ihre Corona-Tests selbst zahlen müssen. Spalten solche Maßnahmen die Gesellschaft? Wir haben uns in der Region umgehört:

„Solche Maßnahmen spalten immer“, sagt Dieter Sörgel. Er ist Geschäftsführer des Restaurants Rossini in Hof. Trotzdem sei es aus seiner Sicht die einzige Möglichkeit sicher über den Winter zu kommen. Er merke aber, dass einige Kunden wegen der geltenden Regeln wegbleiben. Die, die in sein Restaurant kommen, stünden den Maßnahmen aber eher positiv gegenüber. Trotzdem befürchtet Vanessa Figge eine sinkende Akzeptanz bei den Menschen. In ihrer Kneipe, dem Vava in Hof, gilt Samstags die 3G Plus Regel. Sie könne den feiernden Menschen sonst nicht erklären, warum es in der Kneipe Abstands- und Maskenregeln gebe, in der Disko aber nicht. Auch ihre ungeimpften Gäste hätten dafür Verständnis. Die Corona-Maßnahmen wirken sich trotzdem auf die Teilhabe der Menschen in der Gesellschaft aus. Das merkt auch Christian Nowak, Geschäftsführer der Caritas Stadt und Landkreis Hof. Es gebe Auswirkungen in allen Bereichen von Kindern und Familien bis in Altenheime. Um die Langzeitfolgen der Pandemie aufzuarbeiten werde es laut ihm noch Jahre dauern und es brauche Verständnis. Auch denen gegenüber, die sich nicht impfen lassen wollen.