Thementag Enkeltrick: Tipps der Polizei

Aktuell sind wieder häufiger Enkeltrickbetrüger in Bamberg, Forchheim und der Region unterwegs. Die Täter geben sich dabei meist gegenüber älteren Personen am Telefon als Polizisten aus. Sie behaupten, dass das Geld bei Ihren Opfern zuhause nicht mehr sicher ist und von der Polizei abgeholt werden muss. Auf dem Telefon-Display der Betroffenen erscheint oft die Polizeinotrufnummer 110. Diese ist aber durch eine spezielle Technik manipuliert. Julia Küfner von der Polizei in Oberfranken hat Tipps im Umgang damit:



Weitere Infos findet ihr hier