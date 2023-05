„Thementag Demenz“ in Auerbach: Unterstützung für pflegende Angehörige

Wenn ein geliebter Mensch an Demenz erkrankt, kann das auch das eigene Leben komplett umkrempeln. Angehörige sind oft damit überfordert, sich um die Betroffenen zu kümmern. Darum soll es heute beim „Thementag Demenz“ in Auerbach gehen. Den veranstalten jedes Jahr das Vogtländische Netzwerk Demenz und das Pflegenetzwerk Vogtlandkreis. Heuer lautet das Motto „Endlich Zeit zum Durchatmen – für pflegende Angehörige“. In verschiedenen Vorträgen sollen pflegende Angehörige Hilfestellungen und Tipps im Umgang mit Menschen mit Demenz bekommen. Los geht’s um 14 Uhr in der SchlossArena Auerbach.