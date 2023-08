Themennachmittag in Oelsnitz: Ambulanter Hospizdienst stellt sich vor

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind mit ihrer Situation besonders zu Beginn oft überfordert. Es tauchen ständig Fragen auf, auf die sie Antworten suchen. Um diese Fragen geht es am Nachmittag auch im Mehrgenerationenhaus Goldene Sonne in Oelsnitz. Ab 14 Uhr stellt sich der ambulante Hospizdienst der Malteser vor. Solche Themennachmittage sind kostenlos und finden in unterschiedlichen Regionen im Vogtlandkreis statt. Es ist ratsam, sich vorher anzumelden. Über www.pflegenetz-vogtland.de und per Telefon 03741 300 1505