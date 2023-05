Themenabende Medizin & Gesundheit: Auftaktveranstaltung zum Thema Schilddrüse

Die Kliniken Hochfranken wollen Patienten die Möglichkeit geben, sich intensiv mit ihren Krankheiten zu beschäftigen und sich untereinander auszutauschen. Dafür starten jetzt die „Themenabende Medizin & Gesundheit“. Bei der Auftaktveranstaltung geht es am Abend um das Thema Schilddrüse. Experten geben dabei einen Überblick über Schilddrüsenerkrankungen, notwendige Untersuchungen und Behandlungsmöglichkeiten. Die Vorträge finden um 18 Uhr in der Münch-Ferber-Villa in Hof statt.

Anmeldung per Mail unter: oeffentlichkeitsarbeit@kliniken-hochfranken.de oder telefonisch unter 09251 872 163