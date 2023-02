Thema „Weltall“: Lebensmittel-Projekt der Hochschule Hof ausgezeichnet

„Unser Universum“ – Das ist das Motto des Wirtschaftsjahres 2023. Das rufen das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie Wissenschaft im Dialog jedes Jahr aus. 15 Projektideen bekommen für die Umsetzung ihrer Ideen 10.000 Euro Preisgeld. Dieses Jahr drehen sich alle Projekte in verschiedener Art und Weise ums Thema Weltall. Mit dabei ist auch ein Projekt an der Hochschule Hof. Dr. Harvey Harbach forscht zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion. Denn auch im Weltall können essbare Pflanzen in nährstoff- und wassereffizienten Systemen angebaut werden. Für das Projekt gibt es in Hof gemeinsame Versuche von Zweiergruppen aus Studierenden und Grundschülern. Die Ergebnisse werden dann veröffentlicht.