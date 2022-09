Thema Verschwörungsmythen und Informationsquellen: Diskussionsabend in Bad Berneck

Gerade zum Thema Corona hat es viele Verschwörungstheorien gegeben, aber es gibt sie auch in vielen anderen Bereichen. Wie sollte mit Verschwörungstheorien umgehen? Was können uns Verschwörungsmythen über den Umgang mit Informationsquellen lehren? Um Fragen wie diese geht es heute Abend um 19:30 Uhr im Alten Kindergarten am Kirchenring in Bad Berneck. Anmelden müsst ihr euch dafür nicht, der Eintritt ist zudem frei. Veranstalter sind der Verein KuKuK und das Evangelische Bildungswerk.