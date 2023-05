Thema Pflege und Ernährung: Kursreihe Elternführerschein am Abend in Hof

Der Landkreis Hof will werdende Eltern in ihrem neuen Lebensabschnitt mit einem Kind unterstützen. Dazu gibt es einmal im Monat die kostenlose Veranstaltung „Elternführerschein“. Der Kurs findet im Familienzentrum Mütterclub in Hof statt. Heute Abend geht es um die Themen Pflege und Ernährung. Los geht’s um 19 Uhr. Eltern können die Module frei wählen und daher jederzeit in den Kurs einsteigen.

Veranstaltungsort: Familienzentrum Mütterclub e.V., Layritzstraße 26, 95028 Hof