Thema nicht abgeschlossen: Staatsanwaltschaft will Berufung im Fall Busch

Schlamperei, aber keine Absicht: Der Selbitzer Bürgermeister Stefan Busch ist vor einigen Wochen mit einem Freispruch am Amtsgericht Hof davongekommen. Es ging um Geld, das seine Bauhofmitarbeiter für Bereitschaftsdienste nicht bekommen haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft Hof will es nicht dabei belassen. Sie hat Berufung beim Landgericht Hof eingelegt – also der nächsthöheren Instanz. Das bestätigt Oberstaatsanwalt Andreas Cantzler auf Nachfrage. Der gesamte Fall müsste also nochmal am Landgericht verhandelt werden. Bürgermeister Busch habe zumindest billigend in Kauf genommen, dass die Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten werden, so die Begründung.