Thema Energie: Wirtschaft im Dialog mit vogtländischem Landrat Hennig

Die wirtschaftliche Entwicklung im Vogtland und die Auswirkungen der Energiekrise. Das waren die zentralen Themen bei der kürzlichen Regionalversammlung der IHK-Regionalkammer Plauen. Hierzu sind die Wirtschaftsvertreter auch mit dem vogtländischen Landrat Thomas Hennig in den Dialog getreten.

Bei der Versammlung seien viele Ideen für das Vogtland angesprochen worden, so Sina Krieger, Geschäftsführerin der Regionalkammer Plauen. Es ging unter anderem um Rückkehrer und Fachkräfte. Im Mittelpunkt stand aber die Energiekrise und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wegen der Unsicherheit der Energieversorgung fordern die Wirtschaftsvertreter staatliche Regulierung zugunsten von Wirtschaft und Bevölkerung. Nur durch beherztes Handeln der Politik könne die Krise noch abgefedert werden, so die IHK in einer Mitteilung.