Kriege, Autokratien und Scheinwahlen: Oft hat es den Eindruck, dass die Demokratie immer gefährdeter ist. Die Evangelische Erwachsenenbildung veranstaltet heute in Hof einen Vortrag zum Thema Demokratie. Die Philosophin Jana Funk beschäftigt sich damit, was die Demokratie von uns verlangt und warum sie uns braucht. Es geht um die Voraussetzungen von Demokratie und Freiheit. Anschließend soll es eine Diskussion geben. Das Ganze findet ab 19 Uhr im Gemeindesaal der Christuskirche in Hof statt.