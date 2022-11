Thema Blackout im Hofer Stadtrat: Vorbereitung trotz geringer Wahrscheinlichkeit

Es ist ein Thema, das aktuell viel diskutiert wird: Wie wird die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr aussehen? In den vergangenen Wochen (…)

Energiekrise in Hof: Weihnachtsbeleuchtung am Nachmittag Thema im Stadtrat

Stadt Hof: Beratungen über Weihnachtsbeleuchtung im November

Auch Kommunen müssen Energie sparen. In der Stadt Hof sind dazu schon länger Maßnahmen in Kraft. Dazu zählen niedrigere Temperaturen in (…)