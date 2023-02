Thema Barrierefreiheit: Beratertag im Landkreis Hof

Um auch wirklich alle Menschen am öffentlichen Leben zu beteiligen ist das Thema Barrierefreiheit wichtig. Um das Thema Barrierefreiheit geht es auch heute von 10 bis 12 Uhr bei einem Beratertag in der Leitstelle Pflege in Hof. Die Themen reichen von Bauen und Wohnen über Möglichkeiten zur Finanzierung bis hin zu Kommunikation und zur Barrierefreiheit in der Flächenplanung. Die Beratungsstelle Barrierefreiheit der Bayerischen Architektenkammer beantwortet die Fragen von Bürgern, Bauherren, Kommunen und Architekten.

Die Terminvereinbarung erfolgt über eine zentrale Koordinierungsstelle, diese ist telefonisch, per Email oder über das Kontaktformular im Internet erreichbar. Um einen kostenfreien Beratungstermin in der Leitstelle Pflege Hofer Land oder den anderen Beratungsstandorten in Oberfranken (Bayreuth, Lichtenfels und Wunsiedel) wahrnehmen zu können wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Beratungstelefon: 089 / 139880-80

Web: www.beratungsstelle-barrierefreiheit.de

Email: info@beratungsstelle-barrierefreiheit.de