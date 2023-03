Theaterbetrieb kennenlernen: Luisenburg-Festspiele fördern junge Talente

Vor einiger Zeit haben wir euch schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Luisenburg-Festspiele für einige Stücke in der kommenden Saison Kinder und junge Männer suchen, die in den Produktionen mitwirken. Nun weisen die Verantwortlichen zudem darauf hin, dass auch Praktika in allen Abteilungen der Festspiele möglich sind. So können Interessierte den Theater-Betrieb kennenlernen. Wer einmal die Gelegenheit nutzen möchte, auf der großen Bühne zu stehen, hat vor allem beim Spionagethriller „Kalte Freiheit – Spion zwischen den Grenzen“ die Chance. Dabei werden besonders viele junge Talente zum Einsatz kommen. Mehr Infos findet ihr auf der Website der Luisenburg.