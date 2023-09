Theater Plauen-Zwickau: Vorstellung der neuen Spielzeit

Nach der Sommerpause starten die Theater nach und nach wieder in die neue Saison. Auf bis zu drei Euro höhere Ticketpreise müssen sich die Besucher des Theaters Plauen-Zwickau einrichten. Generalintendant Dirk Löschner begründet das mit den gestiegenen Energie- und Materialkosten und höheren Gehältern für die Mitarbeiter.

Mit einer Neuinszenierung von «Der Freischütz» feiert das Vogtlandtheater in Plauen ein Jubiläum. Vor 125 Jahren hob sich der erste Vorhang – auch damals gab es den Freischütz zu sehen. Einen Einblick in die neue Spielzeit bekommt das Publikum am Abend im Rahmen einer großen Gala ab 19 Uhr 30. Das Motto der diesjährigen Spielzeit lautet „Kennen wir uns?“.