Theater Plauen-Zwickau: Statisten für Sting-Musical gesucht

Einmal auf der großen Bühne vor einem Publikum stehen – das ist der Traum von vielen. Das Theater Plauen-Zwickau bietet euch dazu eine Gelegenheit. Für das Sting-Musical „Das letzte Schiff“ sucht das Theater Statisten ab 18 Jahren aus dem Raum Plauen, Zwickau und Umgebung. In dem Stück werdet ihr überwiegend als Chor auftreten – ihr solltet also im besten Fall musikalisch sein. Am 5. Juli findet ein erstes Treffen mit dem Regisseur Dirk Löschner und dem musikalischen Leiter Sebastian Undisz statt. Die Proben beginnen voraussichtlich am 30. August. Das Musical ist inspiriert von Stings Biografie und seiner Musik. Den Link zur Anmeldung findet ihr auf euroherz.de