Theater Plauen-Zwickau: Neue Spielzeit startet mit Gala

Die Vorhänge heben sich wieder, und die Ränge füllen sich mit Zuschauern. In den meisten Theatern beginnt jetzt im September die neue Spielzeit. Im Rosenthal-Theater in Selb ist es gestern wieder losgegangen, in Hof ist es am kommenden Freitag soweit und am Theater Plauen-Zwickau geht es schon heute wieder los. Die neue Theatersaison steht unter dem Motto „Wiedersehen“ und ist die letzte unter Generalintendant Roland May. Bei der Gala „Vorhang auf!“ stellt er gemeinsam mit den Spartenleitern heute und morgen die neue Spielzeit vor.