Theater Plauen-Zwickau: Junge Talente für Musical gesucht

Wer schon einmal davon geträumt hat, auf der großen Theaterbühne zu stehen, der hat bald vielleicht die Gelegenheit dazu. Das Theater Plauen-Zwickau sucht junge Talente für das Musical „Blues Brothers“. Konkret geht es um Tänzer und Sänger für einen Theaterchor. Vorkenntnisse braucht ihr dafür nicht. Melden können sich junge Menschen ab 18 Jahren aus Plauen, Zwickau und Umgebung. Ein erstes Treffen mit dem Generalintendanten und Regisseur findet am 6. Juni in Plauen statt. Dann beginnen auch die Proben. Die Proben beginnen ab 6. Oktober in Plauen. Ein erstes Treffen (Audition, Casting) mit dem Generalintendanten und Regisseur Dirk Löschner, der Choreografin Marita Erxleben sowie dem musikalischen Leiter Sebastian Undisz findet am 6. Juni um 19 Uhr auf der Bühne des Vogtlandtheaters in Plauen statt. Interessierte werden gebeten, sich per Mail bei der Leitenden Dramaturgin Isabel Stahl stahl@theater-plauen-zwickau.de für das Treffen am 6. Juni anzumelden.