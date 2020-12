Theater Plauen-Zwickau: Bis Ende März kein Spielbetrieb

Der Vorhang geschlossen, leere Bühnen und Säle: Für Künstler und Kulturfreunde ist die Corona-Pandemie eine einzige Tragödie. Keiner weiß, wann der Lockdown vorbei ist. Deshalb hat das Theater Plauen-Zwickau schon jetzt entschieden: Bis Ende März gibt es keinen Spielbetrieb. Dazu hat sich die Theaterleitung entschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Mit der eigenen Entscheidung könne man besser planen. Außerdem fällt der Wiedereinstieg in den Spielbetrieb dann mit der Eröffnung des Zwickauer Gewandhauses an Ostern zusammen. Gleichzeitig solls dann in Plauen weitergehen. Bis dahin will das Theater Plauen-Zwickau mit digitalen Angeboten präsent bleiben.

