Theater-Oskar: Verleihung am Theater Hof um eine Saison verschoben

Theater-Oskars – die hätte das Publikum am Theater Hof am Ende dieser Spielzeit eigentlich an ihre Lieblingskünstler und -produktionen verleihen sollen. Aber auch diese Aktion fällt der Corona-Pandemie zum Opfer, wie das Unternehmen aktuell mitteilt. Intendant Reinhardt Friese gibt dabei bekannt, dass die Verleihung auf die Spielzeit 2021/2022 verschoben wird. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, über die Gewinner des Preises anhand der Vorstellungen vom Herbst diesen Jahres bis zum nächsten Sommer zu entscheiden.