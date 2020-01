Theater in den Kitas der Region: Junges Theater Hof startet mit Kinderherzen glücklich machen Kooperation

So Marco Stickel, der Leiter des Jungen Theaters Hof. Insgesamt 19 Kitas der Landkreise Hof und Wunsiedel und der Stadt Hof sind dabei. Gestern (17.01.) haben die beiden Partner den Kooperationsvertrag unterschrieben – das Projekt ist damit gestartet.

Bereits seit vier Jahren gibt es den Verein Kinderherzen glücklich machen. Jetzt startet er ein neues Projekt – zusammen mit dem Jungen Theater Hof. Dabei stehen dem Projekt 10.000 Euro zur Verfügung. Die Spende finanzieren die Sponsoren des Vereins. Die Idee: Theaterpädagogen kommen über das Jahr verteilt in verschiedene KITAS der Region. Dabei steht auch das Thema Wertevermittlung im Vordergrund:

