Theater Hof: Vorverkauf startet

Das lange Warten für Theater-Fans hat ein Ende. Heute (MO) startet der Vorverkauf des Theaters Hof, für alle Vorstellungen bis einschließlich 31. Dezember 2021. Karten für die Silvesterveranstaltungen werden zu einem gesonderten Termin angeboten. Je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen in der nächsten Zeit entwickelt, plant das Theater ab Anfang 2022 Karten für Vorstellungen mit noch größerem Vorlauf anzubieten. Bei den Vorstellungen im Theater braucht ihr am Platz keine Maske zu tragen. Die Plätze werden so vergeben, dass genügend Sicherheitsabstand bewahrt werden kann. Ab 9 Uhr könnt ihr eure Tickets telefonisch und ab 10 Uhr auch direkt bei der Theaterkasse kaufen.