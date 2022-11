Theater Hof: Vorverkauf für Silvesterabend startet

Die einen bevorzugen eine wilde Silvesterparty mit Böllern und Feuerwerk um Mitternacht, andere lassens lieber ruhiger angehen. Im Theater Hof könnt ihr auch heuer wieder den Jahreswechsel mit einem Stück begehen. An Silvester zeigt das Theater Hof zwei Vorstellungen des Chanson-Abends „Paris, mon amour!“. Das Besondere: Ihr seid mit auf der Bühne, nehmt an Bistrotischen Platz und könnt während des Stücks ein Glas Wein oder ein anderes Getränk genießen. Danach habt ihr noch die Möglichkeit in der Kulturkantine des Theaters zu feiern. Der Vorverkauf für den Silvesterabend am Theater beginnt heute.

Eintritt: 20 Euro pro Person

Vorstellungen um 18 Uhr und um 20:30 Uhr

Tickets an der Theaterkasse oder über 09281/7070290 erhältlich

Silvester in der Kulturkantine:

ab 19 Uhr Buffet

Eintritt: 33 Euro pro Person inkl. Buffet und Mitternachtssekt

Die Silvesterfeier kann in Kombination mit einer der Vorstellungen besucht werden oder auch unabhängig vom

Vorstellungsbesuch. Genauso ist es umgekehrt ebenso möglich, nur eine der beiden Aufführungen von „Paris, mon amour!“ zu besuchen, ohne Buchung der Silvesterfeier in der Kulturkantine. Karten für „Silvester in der Kulturkantine“ gibt es direkt in der Kulturkantine, Tel.: 09281/7070-190 und im Theaterfoyer im Rahmen von Vorstellungen.