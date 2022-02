Theater Hof: Vorbühne nach Wasserschaden wieder bespielbar

Drei Wochen ist es her, dass das Theater Hof einen Wasserschaden im Großen Haus gemeldet hat. Schuld war eine fälschlicherweise ausgelöste Sprinkleranlage. Mit seinen Produktionen musste das Theater deshalb auf das Rosenthal-Theater in Selb und die Hofer Freiheitshalle ausweichen. Jetzt ist die Vorbühne im Großen Haus wieder bespielbar, das meldet das Theater Hof heute. Es gebe aber noch einige Einschränkungen, weil der Wasserschaden noch nicht behoben ist. Den Anfang macht am Samstag in einer Woche (5. März) das Stück „Walk on the Wild Side“. Die Verantwortlichen verzichten dabei aber auf das Bühnenbild, weil sich die Brandschutzvorrichtung noch nicht fahren lasse.