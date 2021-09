Theater Hof: Traditionelle Begrüßung der neuen Spielzeit

Mehr als 74.500 Schnelltests hat die Stadt Hof seinen Unternehmen in den letzten Monaten zur Verfügung gestellt. Ab morgen wird die (…)

Der Fernmeldeaufklärungsturm am Großen Kornberg soll weichen. Auf Anfrage bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Bonn muss der (…)

Abriss geplant: Turm am Großen Kornberg soll weichen

Kein Unterricht mehr zuhause vor dem Computer, sondern im Klassenzimmer in Präsenz. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach (…)

Auffrischung: Dritte Corona-Schutzimpfung in Sachsen möglich

Hochschule Hof: Neue Räumlichkeiten für Studierende in Kronach gefunden

In nur fünf Wochen startet der neue Studiengang Innovative Gesundheitsforschung der Hochschule Hof am neuen Lucas-Cranach-Campus in (…)