Theater Hof: Ticketpreise bleiben gleich

Der Prozess, Der Mann von La Mancha oder Mutter Courage – nur drei von 25 neuen Stücken, die das Hofer Theater ab September in der neuen Spielzeit auf die Bühne bringt. So ist in Zeiten von Corona zumindest der Plan. Wegen der Schutzmaßnahmen und den Sanierungsarbeiten im Theater stehen nur etwa 130 Plätze in der Interimsspielstätte zur Verfügung. Zwar möchte das Theater, wenn möglich, mehr Vorstellungen pro Stück anbieten – trotzdem werden die Einnahmen wohl drastisch unter denen der Vorjahre liegen. Ein Umstand, den das Theater aber nicht an die Zuschauer weitergibt.

so Florian Lühnsdorf, der Käufmännische Geschäftsführer des Theaters. Ein Abonnement wird es für die neue Saison allerdings nicht geben. Stattdessen bietet das Theater seinen Abnonnenten ein Vorkaufsrecht an. Ab dem 2. September können sie sich Karten kaufen, alle anderen ab dem 14. Für jede Vorführung wird es aber definitiv ein Kontigent für den Freiverkauf geben.